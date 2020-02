Etliche Verhaftungen: Salzburger Polizei hob offenbar großen Drogenring aus

Kriminalpolizisten aus Salzburg ist SN-Recherchen zufolge ein beachtlicher Schlag gegen den organisierten Suchtgifthandel gelungen: Anfang dieser Woche wurden in der Stadt Salzburg und im Tennengau ein halbes Dutzend Männer verhaftet, die im Rahmen einer kriminellen Vereinigung mutmaßlich dutzende Kilogramm Cannabis, Speed, Crystal Meth, Ecstasy-Tabletten und Kokain gewinnbringend verkauft haben sollen.

Die mutmaßlichen Dealer sollen allesamt Österreicher sein.

Die inkriminierten großen Drogenmengen sollen großteils aus Deutschland eingeschmuggelt worden sein.

Offenbar wurde das Suchtgift in einem Drogenbunker in der Stadt Salzburg gelagert, dort abgepackt und anschließend an zahlreiche ...