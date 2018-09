EU-Gipfel in Salzburg - U-Haft über Demonstranten verhängt

23-jähriger Deutscher soll mit einer Stange auf einen Polizisten eingeschlagen haben. Der Schutzschild des Beamten ging dabei zu Bruch.

Von der Demonstration gegen die EU-Migrationspolitik zeugten am Freitag in der Linzer Gasse noch Sachbeschädigungen, Schmierereien auf Schaufenstern und auf dem Straßenpflaster. Am Platzl gab es beim Umzug auch Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Ein Video, das auf www.sn.at zu sehen ist, zeigt, wie sich Dutzende schwarz gekleidete Protestteilnehmer auf die Beamten zubewegen. "Insgesamt schätzen wir, dass es rund 120 Personen gab, die zum Teil vermummt waren und als Schwarzer Block bezeichnet werden können", sagte Polizeisprecher Michael Rausch.