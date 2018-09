EU-Gipfel: Mirabellplatz ist mit Öffis ganztags nicht erreichbar

Am 20. September ist der öffentliche Verkehr im Zentrum bis 18 Uhr eingeschränkt. Begründung: Wegen der ganztägig zu erwartenden Sperren könnten Busse den Fahrplan nicht einhalten.

Wenn nächste Woche am Mittwoch und am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs aller 28 EU-Länder zum informellen Gipfel in der Landeshauptstadt weilen, müssen sich die Salzburger auf erhebliche Behinderungen im Verkehr einstellen. In Teilen der Innenstadt wird zeitweise ein Sperrkreis für den Individual- und öffentlichen Verkehr eingerichtet.