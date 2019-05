EU-Wahl: "Wir bekommen mehr heraus, als wir einzahlen"

Salzburgs "oberste Europäerin" Michaela Petz-Michez über die bevorstehende Wahl zum EU-Parlament, Brüssel als Sündenbock und ihre Rolle im bürokratischen EU-Beamtenapparat.

Die 45-Jährige leitet seit 2004 das Salzburger EU-Verbindungsbüro in Brüssel. 2015 übernahm die gebürtige Pinzgauerin auch die Leitung des übergeordneten Landes-Europabüros.



Redaktion: Wird der EU Unrecht getan, wenn sie für nationale Politiker immer wieder als Sündenbock für alles Mögliche herhalten muss?

Michaela Petz-Michez: Es gibt einfach keine Alternative zur EU. Viele Themen verlangen nach gemeinsamen Lösungen: Klima- und Umweltpolitik sind dafür ein schönes Beispiel. Deshalb ist es umso wichtiger, zur Wahl zu gehen, denn unsere Europaabgeordneten sind direkt gewählt und können daher in Richtlinien und Beschlüsse, die für Österreich, für Salzburg, zu weit oder nicht in die richtige Richtung gehen, noch Änderungen einbringen.



Stünde Österreich ohne Mitgliedschaft besser da, wie zum Beispiel die reichen Länder Norwegen und Schweiz?

Wir sind ein kleines Land in der Mitte der EU, ohne Bankensektor wie die Schweiz oder Erdöl wie Norwegen. Das sind andere Voraussetzungen. Österreich ist export-, tourismus- und landwirtschaftsorientiert. Soweit ich es sehen kann, ist es für uns sehr positiv gelaufen seit dem EU-Beitritt. Was viele nicht wissen: Die Schweiz zahlt sehr viel Geld ein in die EU, für bilaterale Verträge, für die Teilnahme an EU-Förderprogrammen, erhält aber weniger zurück, als sie einzahlt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Österreich es ohne die EU geschafft hätte, so gut dazustehen.



Ist die kommende Wahl wirklich etwas Besonderes oder wird das einfach aufgeblasen?

Es ist schon etwas ganz Besonderes, weil es darum geht, in welche Richtung sich Europa bewegen wird. Da ist ein ganz anderes Bewusstsein und Interesse da.



Warum sollte jemand zur Europawahl gehen?

Die EU beeinflusst uns täglich und meine Stimme beeinflusst, welches Europaparlament ich bekomme. Eines, wo sich die Hälfte der Abgeordneten bei der Europahymne umdreht und nicht präsent ist, um inhaltlich mitzuarbeiten? Oder eines, in dem am gemeinsamen Projekt Europa gebaut wird? Schließlich geht es ab Herbst auch um die nächste EU-Förderperiode. Das ist für Salzburg sehr wichtig: Salzburg ist Nettoempfänger, wir bekommen mehr EU-Fördergelder, als wir in die EU einzahlen. Salzburg holt die EU-Gelder sehr gut ab.



Ist die EU der Beamtenapparat, als der sie oft beschimpft wird?

Brüssel bzw. die Kommission entscheiden ja nicht allein. Die Mitgliedsstaaten und das EU-Parlament entscheiden nämlich immer mit. Das ist also ein Entstehungsprozess. Bei 28 Mitgliedsstaaten und 550 Millionen EU-Bürgern kann sich so etwas natürlich auch einmal "weit weg" und "bürokratisch" anfühlen. Aber die Grundideen und die gemeinsamen Werte der EU, die dahinterstehen, wollen für die Menschen in Europa immer etwas Gutes erreichen.



Welche Rollen spielen Sie und Ihr Büro in diesem Apparat?

Wir schicken nach Brüssel, was wir uns wünschen, wo wir eingreifen wollen, aber wir kommunizieren auch von Brüssel hier her. Zudem sind wir eine Anlaufstelle für die Landesregierung, den Landtag, die Verwaltung und die Bürgerinnen und Bürger bei Fragen zur Rechtsprechung, zur Gesetzgebung oder auch zu Förderungen. Ich sehe uns als ein wichtiges Korrektiv in Brüssel: Die EU-Beamten können nicht immer abschätzen, welche Auswirkungen ihre Arbeit bei uns vor Ort hat. Zum Beispiel war eine eigentlich gute Änderung der Waffenrichtlinie vor einigen Jahren etwas "zu gut gemeint" und hätte für unsere Prangerschützen enorme bürokratische Auswirkungen gebracht. Da sind wir dann gerannt, haben uns massiv bei der Kommission und im Parlament eingesetzt, und dann wurde das adaptiert.

Zur Person:

Michaela Petz-Michez ist fast mehr Belgierin als Pinzgauerin: Nach der Matura ging die heutige 45-Jährige als Au-Pair-Mädchen nach Brüssel, später studierte sie dort Romanistik und Europarecht, absolvierte ein Praktikum bei der EU-Kommission, und leitete das Büro des Gemeindebundes, bis sie 2004 die Salzburg-Vertretung in Brüssel übernahm. Auch privat lebt sie europäisch, ihr belgischer Mann hat italienische Wurzeln, zusammen haben sie eine neunjährige Tochter.

Zur Wahl:

Wählen dürfen Österreicher über 16 Jahre (auch mit Hauptwohnsitz im Ausland) sowie EU-Ausländer mit Hauptwohnsitz in Österreich. EU-weit wählen 350 Millionen Bürger 751 Abgeordnete in das EU-Parlament.

Detailinformationen zur Wahl gibt es auf der Homepage des Landes Salzburg unter www.salzburg.gv.at/ew19.