Eugendorf: 16-Jähriger auf Spritztour mit Vaters Auto - Unfall

In einem Straßengraben in Eugendorf hat in der Nacht auf Montag die Spritztour eines 16-jährigen Salzburgers geendet. Der Bursche hatte sich zuvor das Auto seines Vaters ohne dessen Erlaubnis in Betrieb genommen.

SN/APA (Archiv/Hochmuth)/GEORG HOCH Die Polizei zeigt den 16-Jährige an.