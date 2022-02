Eugendorf: Alko-Lenker blieb in Wiese stecken

Der 18-Jährige gab an, er sei aus Spaß mit dem Auto in die Wiese gefahren.

Am frühen Samstagmorgen kontrollierte die Polizei einen Lenker, der gerade sein Auto mit der Hilfe eines Traktors aus einer Wiese zog. Der 18-Jährige sagte zu den Beamten, er sei zum Spaß mit seinem Auto in die Wiese, die an die Wiener Bundesstraße (B1) grenzt, gefahren. Ein Alkotest bei dem Flachgauer ergab laut dem Bericht der Polizei 1,34 Promille. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

St. Michael: Lenker fuhr zum wiederholten Mal ohne Führerschein

Zu einer weiteren Verkehrsübertretung kam es am Samstag zu Mittag in St. Michael im Lungau. Bei einer Verkehrskontrolle stellten Polizisten fest, dass der Lenker - ein 29-jähriger - keinen Führerschein besitzt. Dieser war ihm bereits 2018 entzogen worden. Wie sich herausstellte, wurde der 29-Jährige in den letzten Monaten bereits zehn Mal wegen Fahrens ohne Führerschein von der Polizei angezeigt. Er wurde erneut angezeigt.