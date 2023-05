Eugendorf: Drei Verletzte nach Fahrzeugüberschlag auf der Westautobahn

Auf der Westautobahn bei Eugendorf hat sich am Freitag kurz nach 12.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Fahrzeug hat sich überschlagen, die drei Insassen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Eine Person wurde schwer verletzt.

Freitagmittag kam es auf der Westautobahn zu einem Unfall. In Fahrtrichtung Salzburg hatte ein 31-jähriger Ungar beim Wechseln des Fahrstreifens einen weiteren Pkw touchiert. Der zweite Wagen geriet ins Schleudern und krachte in eine etwa zwei Meter hohe Steinmauer am Fahrbahnrand. Dabei kippte der Pkw um und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen.

Die alarmierten Rettungskräfte versorgten die Unfallbeteiligten: Der Ungar blieb unverletzt, die drei Insassen des Dacia mussten von der Feuerwehr mit einer Bergeschere aus dem Wagen befreit werden und wurden anschließend ins Uniklinikum nach Salzburg gebracht. Ein Insasse wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber C6 ins Krankenhaus geflogen.