Eugendorf: Einbrecher schraubten teures E-Bike aus Verankerung

Großen Aufwand haben Einbrecher bei einem wahrscheinlich gezielten Coup in der Nacht auf Sonntag in Eugendorf betrieben. Die Täter hatten es nämlich auf ein teures E-Bike abgesehen.

In der Nacht auf Sonntag drangen die unbekannte Täter über ein Fenster in eine Garage in Eugendorf ein. Dort sägten sie eine 10er-Schraube einer Mauerverankerung ab und stahlen ein E-Bike samt der massiven Sicherungskette. Das Fahrrad brachten sie durch das Fenster ins Freie.

Ein zweites E-Bike, das ebenfalls an der Mauer verankert war, ließen die unbekannten Täter unbehelligt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3.000 Euro.