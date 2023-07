Eugendorf: Einbruch in Einfamilienhaus

Bargeld und Gegenstände von bisher unbekanntem Wert wurden entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft ist am Samstagabend über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Eugendorf eingedrungen.

Im Wohnhaus wurde das Erdgeschoss durchsucht. Hierbei wurden Bargeld und Gegenstände von bislang unbekanntem Wert entwendet.

Durch die Kriminalbeamten vor Ort konnten Schuhspuren und Fingerabdrücke gesichert werden. An der Ausforschung der Täter wird gearbeitet.