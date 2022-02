Eugendorf kämpft mit Vandalismus

Die öffentlichen Toiletten in Eugendorf wurden zuletzt immer wieder verunstaltet.

In seinen 32 Jahren als Bürgermeister hat der Eugendorfer Ortschef Johann Strasser (ÖVP) viel gesehen. Dass aber zuletzt immer öfter öffentliche Toilettenanlagen absichtlich verstopft, verschmutzt und teils zerstört wurden, hat ihn jetzt zu einem ungewöhnlichen Schritt veranlasst. In der jüngsten Ausgabe der Gemeindezeitung richtet er einen eindringlichen Appell "an jene, die dies zu verantworten haben".

Auf FN-Anfrage spricht Strasser von zehn bis zwölf Jugendlichen zwischen 13 und ca. 17 Jahren - "auch Mädchen sind dabei" - und geht ...