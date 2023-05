Eugendorf: Polizei zog 22-jährige Drogenlenkerin aus dem Verkehr

Die Polizei führte am Sonntag in Eugendorf auf der L 245 bei von Koppl kommenden Fahrzeugen Lenker- und Fahrzeugkontrollen durch. Eine 22-jährige Flachgauerin missachtete gegen 17.30 Uhr das Anhaltezeichen und setzte ihre Fahrt fort, konnte dann aber von einer nachfahrenden Streife nach rund 800 Metern gestoppt werden. Laut Polizeibericht schlug der Alkohol-Vortest nicht an, jedoch der Schnelltest in Bezug auf Suchtmittel.

Der Sprengelarzt stellte eine Beeinträchtigung der jungen Lenkerin fest, es wurde ihr Blut zur näheren Untersuchung abgenommen. Die Frau musste den Führerschein vorläufig abgeben, sie wird angezeigt.