Eugendorf: Verpetzter Alkolenker prügelte sich mit seinem Beifahrer

Gleich zweimal ist am späten Dienstagabend ein 24-jähriger Rumäne in Eugendorf als Alkolenker ertappt worden - beim ersten Mal verpetzte ihn noch dazu der Beifahrer. Dann flogen die Fäuste.

Kurz vor 19 Uhr war es am Dienstag in Henndorf zu einem Parkschadenunfall mit Fahrerflucht gekommen. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet, eine Polizeistreife stoppte das als flüchtig gemeldete Fahrzeug im benachbarten Eugendorf.

Am Steuer des Wagens saß ein 37-jähriger Salzburger, auf dem Beifahrersitz ein 24-jähriger Rumäne aus der Landeshauptstadt. Der Lenker sagte den Polizisten, kurz zuvor an einer Bushaltestelle die Plätze mit seinem nunmehrigen Beifahrer getauscht zu haben. Sollte heißen: Der 24-jähriger Freund sei für den Unfall in Henndorf verantwortlich.

Der Alkotest beim 37-Jährigen ergab einen Wert von unter 0,8 Promille. Führerschein konnte er trotzdem keinen aushändigen, da ihm dieser bereits entzogen worden war.

Der Rumäne hingegen hatte einen Alkowert von 2,02 Promille. Sein Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Dann flogen die Fäuste

Als die Streife zum Unfallort nach Henndorf für Erhebungen weiterfuhr, gerieten die beiden Freunde wegen der Amtshandlung in Streit und verletzten sich gegenseitig leicht. Eine Zeugin rief die Polizei, diese konnte die Sachlage rasch klären - und vorübergehend beruhigen.

Doch gegen 21 Uhr fiel der Polizeistreife in der Nähe des Anhalteortes dasselbe Fahrzeug wieder auf. Der Rumäne saß diesmal alleine am Steuer. Er hatte sich in der Zwischenzeit von einem Freund den Zweitschlüssel aus Salzburg bringen lassen. Er gab an, er habe sein Auto lediglich umparken wollen.

Ein neuerlicher Alkotest ergab diesmal 1,72 Promille. Auch der Zweitschlüssel wurde abgenommen. Der Mann wird mehrfach bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. Auch gegen den 37-jährigen Beifahrer wird Anzeige erstattet.