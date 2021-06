Eugendorf: Zehn Verletzte bei Unfall auf der Westautobahn

Nach Zusammenstoß mehrere Pkw war die A1 komplett gesperrt.

Zu einem Zusammenstoß von mehreren Fahrzeugen kam es am Sonntagnachmittag auf der Westautobahn bei Eugendorf. Insgesamt waren zwölf Personen bei dem Unfall beteiligt. Laut Rotem Kreuz wurden zehn Personen verletzt. Eine davon erlitt schwere Verletzung und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus gebracht. Neun weitere Personen mussten ebenfalls in Spitälern behandelt werden. Während des Rettungseinsatzes war die Autobahn komplett gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Abendstunden.