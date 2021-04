Eugendorf: Zwölfjährige Fußgängerin von Auto angefahren

Eine zwölfjährige Einheimische wollte in Eugendorf die Wiener Straße überqueren - dabei wurde sie von einem Fahrzeug erfasst und verletzt.

Ein zwölfjähriges Mädchen ist am Mittwoch zu Mittag bei einem Verkehrsunfall in Eugendorf im Flachgau offenbar schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte die Fußgängerin die Wiener Straße überqueren. Ein Lenker eines Linien-Busses hielt am rechten Fahrstreifen an, um die Einheimische vorbeizulassen. Zeitgleich fuhr ein 73-jähriger Pkw-Lenker am linken Fahrstreifen an dem Bus vorbei, übersah die Flachgauerin und stieß frontal gegen das Mädchen. Es wurde ins Spital gebracht.