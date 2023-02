Eugendorfer Künstlerin führt mit bunten Farben in eine surreale Welt

Ursula Wuger ist Fan von "Symphonic Metal" und lässt sich in ihren bildnerischen Arbeiten von Symbolen und Zeichen inspirieren.

Kräftige Farben, Gesichter, Tiere, Symbole und eine magische Vieldeutigkeit zeichnen die Arbeiten von Ursula Wuger aus. Ihre Spezialität ist dabei die Keramikmalerei. Die Künstlerin, die seit über 30 Jahren mit ihrem Mann in Eugendorf lebt, überträgt die Motive aber auch in Mischtechnik auf Holz und Leinwand. Einen Eindruck von ihren Werken kann man sich derzeit in der aktuellen Ausstellung "Farben-Spiel" der Berufsvereinigung Bildender Künstler in der Berchtoldvilla in Salzburg machen (noch bis 23. Februar).

In künstlerisch geprägte Familie ...