Eugendorfer Rapper hat den Blick nach vorn

Rapper Noah Schatteiner aus Eugendorf will unter dem Pseudonym "IndependX" durchstarten. Seine Texte haben ein zentrales Thema: Motivation.

"So wie jetzt soll's immer sein, dein Leben ist grad nice" singt Noah Schatteiner alias IndependX im Refrain seines neues Songs "So wie jetzt". Und auch wenn die Textzeile im Moment auf sein eigenes Leben zutrifft, war das nicht immer so.

Nur drei Jahre ist es her, dass der damals 15-Jährige nach einem Schulwechsel auf die schiefe Bahn geriet. Alkohol und Marihuana gehörten zum Alltag des Eugendorfers. Erst ein Krankenhausaufenthalt nach einem Alkohol-Absturz hat ihm die Augen geöffnet. ...