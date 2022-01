Eugendorfer schaffte es mit Salzburg-Song in die Schulbücher

Von seinem Erfolg erfuhr der Eugendorfer Christian Strohmayer durch seine Enkelin.

"Opa, wir singen dein Lied immer in der Schule!" So oder so ähnlich sei er von seiner Enkelin Lilly kürzlich darauf aufmerksam gemacht worden, dass es der von ihm komponierte "Salzburg Song" in die Schulbücher der vierten Volksschulklassen in Österreich geschafft hat. "Der Verlag hat mich erst im Nachhinein kontaktiert, aber wir sind uns einig geworden", schmunzelt Christian Strohmayer beim Besuch des FN-Redakteurs in seinem kleinen Tonstudio in Eugendorf.

Ums Geld geht es dem leidenschaftlichen Musiker und Produzenten ...