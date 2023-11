Eugendorfer Wirt sorgt für Blütenpracht mitten im November

Von Mai erstrahlen die Balkonblumen von Franz Schinagl in prächtigen Farben. "Die Saison wird mit den Jahren immer länger."

Wer die Wiener Bundesstraße in Eugendorf passiert, der kennt den Blickfang. Beim Gschirnwirt in Eugendorf verwandeln sich die Hausfassaden Jahr für Jahr ab Mai in bunte Blütenteppiche. So auch heuer, und das weit bis in den November hinein.

