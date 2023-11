165.000 Euro vom Arbeitgeber abgezweigt: U-Haft verhängt

Der Mitarbeiter soll auf Firmenrechnungen sein Privatkonto angegeben haben.

Ein 35-jähriger Mitarbeiter aus dem Salzburger Flachgau ist festgenommen worden, weil er seinen Arbeitgeber in Puch um 165.000 Euro geprellt haben soll. Der Mann stellte für die Firma Rechnungen aus und gab sein Privatkonto an, anstatt des Firmenkontos. In 17 Fällen überwiesen Kunden ihr Geld unwissentlich auf das falsche Konto, berichtete die Polizei Salzburg.

In zwei Fällen blieb es beim Versuch. Denn der Kunde schöpfte Verdacht und kontaktierte den Firmenbesitzer. Dieser erstattete Mitte November Anzeige. Die Polizei deckte den schweren Betrug schließlich auf. Der Beschuldigte ist geständig. Als Motiv gab er seine Spielsucht an. Den Ermittlungen zufolge dürfte der Mann tatsächlich das gesamte Geld verspielt haben. Das Landesgericht Salzburg verhängte die U-Haft über den 35-Jährigen.