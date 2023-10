100.000 Euro an Beihilfen für angebliche Covid-Kurzarbeit ergaunert: Ex-Firmengründer in Salzburg verurteilt

Zwölf Monate bedingte Haft wegen Betrugs: So lautete am Donnerstag am Landesgericht Salzburg das noch nicht rechtskräftige Urteil eines Schöffengerichts (Vorsitz: Günther Nocker) über einen 51-jährigen Gründer und Gesellschafter einer nun nicht mehr existenten Flachgauer Firma. Das Unternehmen hatte vom Arbeitsmarktservice ( AMS) für die Zeit von Dezember 2020 bis November 2021 insgesamt 100.173 Euro an Covid-19-Kurzarbeitszuschüssen kassiert.

