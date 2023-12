40 Euro Beute: Polizei klärt bewaffneten Raub in Kuchl

18-Jähriger sitzt nun in U-Haft; er soll dem gleichaltrigen Opfer schon früher Gewalt angetan haben.

Bereits am 10. November hatte in Kuchl ein vorerst Unbekannter einen Einheimischen (18) mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Der Kuchler gab dem Täter 40 Euro - dieser flüchtete. Das Opfer gab nach dem Raub an, bereits im Oktober am Hauptbahnhof Salzburg vom selben Täter verprügelt worden zu sein. Eine Anzeige machte der Kuchler damals nicht. Zudem teilte er den Beamten mit, dass er glaube, den Unbekannten von einer früheren Lehrstelle zu kennen. Die Polizisten klärten die Identität des Räubers: Es handelt sich um einen 18-Jährigen aus Neumarkt - er wurde am 4. Dezember verhaftet.