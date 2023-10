Weil sie als gesetzliche Erwachsenenvertreterin (früher: Sachwalterin) ihres Vaters wiederholt von dessen Konto Geld behoben und dann zweckwidrig verwendet haben soll, musste am Donnerstag eine 57-jährige Frau am Landesgericht Salzburg vor einem Schöffensenat Platz nehmen.

Der Prozess wegen des Vorwurfs der Untreue fand am Landesgericht Salzburg statt.

Im Prozess zeigte sich die Angeklagte (Verteidiger: Rechtsanwalt Klaus Waha) grundsätzlich geständig, zwischen Mai 2020 und Februar 2022 immer wieder Gelder des Vaters nicht in dessen (wirtschaftlichem) Interesse verwendet und ihn so an seinem Vermögen geschädigt zu haben.

Letztlich nahm der Senat (Vorsitz: Richterin Ilona Schalwich-Mózes) einen Schaden von rund 34.000 Euro an; die Angeklagte erhielt wegen Untreue sechs Monate bedingte Haft. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.