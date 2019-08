Eurofighter üben bei der Fallschirm-Weltmeisterschaft

Das Bundesheer ersucht die Bevölkerung im salzburgisch-oberösterreichischen Grenzgebiet um Verständnis.

Im Rahmen der Fallschirmsprung-Weltmeisterschaft in Thalgau finden am Freitag zwischen 18 und 19 Uhr Trainingsflüge von zwei Eurofighter Typhoon für die Airpower 2019 statt. Das gab das Bundesheer bekannt.

Im Zuge dieser Trainingsflüge komme es gegen 18.15 Uhr zu mehreren Überflügen bei der Fallschirmsprung-Veranstaltung im Gemeindegebiet von Thalgau.

Das Bundesheer sei bemüht, die Beeinträchtigung der Bevölkerung durch Fluglärm so gering wie möglich zu halten, hieß es, und ersuche alle Betroffenen um Verständnis.

Quelle: SN