Europa League: Polizei ist für 2000 Brügge-Fans in der Stadt Salzburg gerüstet

Mit Behinderungen im Verkehr ist zu rechnen. Ausmaße wie vor der Leipzig-Partie soll es aber nicht annehmen: Fanmarsch ist keiner geplant. Für das Spiel gibt es noch Tausende Karten.

Der 29. November dürfte vielen Autolenkern in der Stadt Salzburg noch in Erinnerung sein. RB Leipzig gastierte im Rahmen der Europa League in Salzburg, der dazugehörige Fanmarsch stellte Verkehrsteilnehmer wegen der Straßensperren stundenlang auf eine Geduldsprobe. Laut ÖAMTC war der Verkehr zwischen 14.30 und 19 Uhr in weiten Teilen der Innenstadt vollständig zum Erliegen gekommen. "Es haben viele angerufen, wie es sein kann, dass man die Stadt so lahmlegt wegen eines Fanmarsches", sagt Sprecherin Aloisia Gurtner. "Nicht nur für die Autofahrer, sondern auch für die, die in den Bussen sitzen, ist das eine Zumutung." Am Donnerstag muss erneut mit Behinderungen gerechnet werden. Denn zum Sechzehntelfinal-Rückspiel des Club Brugge beim FC Salzburg rechnet die Polizei mit rund 2000 Anhängern der Belgier. "Es sind Straßensperren verordnet, aber nicht geplant", sagt Polizeisprecher Hans Wolfgruber. Ein Fanmarsch soll laut szenekundigen Beamten dieses Mal entfallen - offenbar, weil die belgischen Fans sehr unterschiedlich anreisen würden und der Weg zum Stadion zu weit sei. "Wir sind dennoch darauf vorbereitet. Wir haben die Kräfte zur Verfügung, dass wir das abarbeiten können." Die Polizei rechnet jedenfalls mit einem großen Aufkommen an belgischen Fans in der Innenstadt. Vorübergehende Verkehrsbehinderungen seien deswegen zum Beispiel am Rudolfskai möglich.