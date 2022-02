Europaweit gesuchter mutmaßlicher Vergewaltiger beantragte in Salzburg Asyl

51-jähriger Niederländer wegen Vergewaltigung gesucht: Beamte der Polizeiinspektion am Salzburger Hauptbahnhof nahmen den in Aserbeidschan geborenen Mann fest.

Ein mit Europäischem Haftbefehl gesuchter mutmaßlicher Schwerverbrecher ging am Sonntagnachmittag der Polizei in der Stadt Salzburg ins Netz. Die Umstände, die zur Festnahme des 51-jährigen Mannes mit niederländischem Pass führten, waren dabei durchaus ungewöhnlich: Laut Karin Teml von der Polizeipressestelle war der Mann, nach dem wegen mehrfacher Vergewaltigung mit Tatort Niederlande gefahndet wird, plötzlich auf der Polizeiinspektion Hauptbahnhof erschienen. "Er hat gesagt, dass er einen Antrag auf Asyl stellen will. Eine daraufhin getätigte Fahndungsanfrage der Polizisten ergab dann, dass der 51-Jährige wegen besagter schwerer Verbrechen gesucht wird", so die Polizeisprecherin.

Weiteren SN-Recherchen zufolge ist der mutmaßliche Sexualstraftäter mit niederländischem Reisepass in Baku geboren, also gebürtiger Aserbeidschaner. Der 51-Jährige wurde nach der Festnahme in die Salzburger Justizanstalt nach Puch-Urstein überstellt. Laut Teml soll der Mann in die Niederlande ausgeliefert werden, ein entsprechendes Verfahren werde eingeleitet.