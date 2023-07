Evelin Fürthauer reicht Rotkreuz-Amt weiter

Nach 19 Jahren als Bezirksrettungschefärztin in St. Johann gibt Fürthauer das Amt an ihren Nachfolger Werner Landmann weiter.

Vor 27 Jahren begann Evelin Fürthauer ihre Rotkreuz-Laufbahn als Ausbildungsärztin. Vor 19 Jahren übernahm sie dann die Funktion als Bezirksrettungschefärztin. Rund neun Jahre war sie zudem im chefärztlichen Dienst des Landesverbands Salzburg tätig. Dabei hat sie sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet - nicht nur wegen ihrer Kompetenz, sondern auch wegen ihrer besonnenen Art und ihrer Nähe zu den Menschen.

Mit Werner Landmann übernimmt nun einer, der ebenfalls nah an den Menschen und fest in der Region verankert ist. Landmann arbeitet in seiner Praxis in Lend und Dienten - und ist darüber hinaus als Notarzt, Bergrettungs- und Feuerwehrarzt im Einsatz. Fürthauer feierte einen besonderen Abschied. Bei der Hauptversammlung des Österreichischen Roten Kreuzes wurde die Pongauerin mit dem Lauda Preis honoriert. Die Auszeichnung würdigt seit 1961 Personen, die sich durch herausragende Leistungen für das Rote Kreuz hervorgetan haben.