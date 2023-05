Ewig leben auf der Theaterbühne

Das gibt es nur in St. Veit, denn dort wird im heurigen Stück "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" mit dem Tod verhandelt.

Bald geht es wieder los. Vor der Premiere am Freitag, 2. Juni, steht die Theatergruppe St. Veit bereits in den Startlöchern. Aufgeführt wird dieses Jahr das Stück "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben", das durch die himmlische Bearbeitung von Günter Unterrainer, Gerard Es und Michael Bogner perfekt an die Gruppe angepasst wurde.

Bereits 2002 und 2006 wurde das Stück von der Theatergruppe inszeniert. Dieses Jahr wird es auf Wunsch von Christoph Linsinger zu seinem 70er erneut mit der Besetzung von 2002 aufgeführt. Dabei sind, wie bereits vor 20 Jahren, Rupert Linsinger als Brandner Kaspar, Christoph Linsinger als Boandlkramer, Reini Pühringer als Flori, Trude Pronebner als Afra, Jutta Bogner als Traudl, Rudi Ottino als Petrus, Rupert Unterrainer sen. als Michael und Günter Unterrainer als deutscher Tourist zu sehen.

Zur Handlung: Wer dem Tod ein Schnippchen schlagen will, muss ein ausgekochtes Schlitzohr sein, und der Brandner Kaspar ist mit allen Wassern gewaschen. Die erste Begegnung mit dem Boandlkramer hinterlässt einen Schrecken, den man vielleicht noch mit einem Kirschgeist vertreiben kann. Aber hilft dieser auch, wenn man ihm Auge in Auge gegenübersitzt? Wenn einer nicht hilft, dann helfen zwei bestimmt. Und wenn zwei helfen, dann helfen drei noch besser. Da kann doch nichts schiefgehen, oder doch?

Das Ensemble freut sich, den Brandner Kaspar und den Boandlkramer zu ihrem 20-jährigen Jubiläum in einer Wiederaufnahme auf ihrer Bühne willkommen zu heißen. Aber ist da nicht auch etwas anders als damals? Was zur Hölle passiert im Himmel? Oder ist dort einfach nur die Hölle los? Man wird sehen.

Bereits im Jänner fand die erste Leseprobe inklusive Rollenzuteilung statt. Danach wurde bis zum Probenbeginn Anfang März fleißig Text gelernt. Nicht immer hat das Wetter mitgespielt und es gab viel Regen. Doch das hielt die Theaterleute nicht ab. Von Jung bis Alt sind alle immer mit Freude dabei und sie können es kaum erwarten, bis es endlich losgeht. Aufgeführt wird das Stück immer mittwochs, donnerstags und freitags sowie einmal am Sonntag ab jeweils 20 Uhr und ist somit das perfekte Abendprogramm für lauwarme Sommerabende.

Termine: Fr., 2. Juni,Mi., 7. Juni, Do., 8. Juni, Fr., 9. Juni, Mi., 14. Juni, Do., 15. Juni, Fr., 16. Juni, Mi., 21. Juni, Do., 22. Juni, Fr., 23. Juni, So., 25. Juni, Mi., 28. Juni, Do., 29. und Freitag, 30. Juni. Beginn jeweils um 20 Uhr, Theaterbühne St. Veit (Freilichtbühne), Kartenreservierung: Mo. bis Sa. 11-13 und 18-19 Uhr ausschließlich unter: 0664/94 55 235; Reservierte Karten müssen bis 19.30 Uhr an der Kassa abgeholt werden.