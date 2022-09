Ewiges Projekt in Mühlbach steht nun vor der Umsetzung

Neues Feuerwehrzeughaus, neuer Bauhof und Mitarbeiterwohnungen in einem Gebäude.

"Zeugstätte in Planung", so lautete der Titel eines Berichts in den Pongauer Nachrichten vom 23. Mai 2013. Der damalige Ortschef wurde in diesem Bericht so zitiert: "An das bestehende Zeughaus können wir nichts anbauen, es herrscht Platzmangel, auch im Bauhof und bei der Bergrettung. Jetzt arbeiten wir an der Realisierung eines gemeinsamen Projekts mit Wohnungen auf einem Areal der Bergbahnen."

Nun, seither ist einiges an Wasser den Mühlbacher hinuntergeronnen, aber nun scheint es tatsächlich so weit zu sein. ...