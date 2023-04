Ex-Detektiv erschoss zwei Frauen: Lebenslange Haftstrafe für Salzburger ist rechtskräftig

Im vergangenen Juli wurde ein Salzburger wegen Doppelmordes schuldig gesprochen. Die Mordverurteilung und auch die Höhe der Strafe sind jetzt rechtskräftig.

Am Montag entschied nun ein Berufungssenat des Oberlandesgerichts Linz, dass es bei der lebenslangen Haft für den Salzburger bleibt. Der ehemalige Privatdetektiv hatte im Mai 2021 seine Ex-Freundin und deren Mutter in einem Wohnhaus in Wals erschossen.

Im Juli 2022 wurde er dafür zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Zudem wurde er auf Antrag der fallzuständigen Staatsanwältin Elena Haslinger in eine forensisch-therapeutische Anstalt (früher: Anstalt für zurechnungsfähige, aber höhergradig geistig abnorme Rechtsbrecher) eingewiesen. Der Verteidiger des 53-Jährigen hatte daraufhin Berufung angemeldet. Ende März 2023 wies der Oberste Gerichtshof die Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten gegen den Schuldspruch ab. Nun steht auch fest, dass es bei der erstinstanzlich verhängten Haft für den Doppelmörder bleibt - der Berufungssenat in Linz konnte keine strafmildernden Umstände erkennen.