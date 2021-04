Ex-Filialleiter verkaufte Tausende Dosen Bier sowie Whisky "schwarz": Prozess in Salzburg

Weil er von Oktober bis Jahresende 2020 als damaliger Leiter eines Supermarkts im Flachgau laut Strafantrag insgesamt 9336 Dosen Bier sowie 237 Flaschen Whisky im Wert von rund 12.000 Euro "schwarz" verkauft hatte, stand am Donnerstag ein 31-Jähriger in Salzburg vor Gericht.

Der von Rechtsanwalt Franz Essl verteidigte Angeklagte zeigte sich im Prozess gegenüber Richterin Ilona Schalwich-Mózes reumütig geständig. Anwalt Essl: "Ja, mein Mandant hat die Getränke privat verkauft, also ohne entsprechende Verbuchung im Kassasystem. Er bereut seinen Fehler sehr. Letztlich hat er aber sogar mehr Geld an den Supermarktkonzern zurückgezahlt, als er tatsächlich an Schaden zu verantworten hat. Ihm wurde offenbar der ganze Schwund an besagten Getränken im Tatzeitraum aufgebrummt. Und zudem hat er die Getränke zum bestehenden Aktionspreis verkauft."

Der Angeklagte begründete die Veruntreuung mit großen finanziellen Problemen. Richterin Ilona Schlawich-Mózes verurteilte ihn zu drei Monaten bedingter Haft. Die überschießende Schadenswiedergutmachung wurde als strafmildernd berücksichtigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.