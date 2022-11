Ex-Freundin in Salzburg mit dem Umbringen gedroht

Der 24-Jährige wurde festgenommen. Die Polizei sprach ein Betretungsverbot aus.

Ein 24-Jähriger hat Samstagabend in der Stadt Salzburg seine gleichaltrige Ex-Freundin mit dem Umbringen gedroht. Der Syrer wolle die junge Salzburgerin unbedingt sehen, die sich bei Verwandten aufhielt. Er schlug dort gegen die Wohnungstür und forderte Einlass, sonst werde er der 24-Jährigen die Gliedmaße abschneiden und sie töten. Die Polizei sprach ein Betretungsverbot aus und nahm den Verdächtigen fest. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht, so die Polizei.