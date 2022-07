Ex-Freundin und ihre Mutter in Wals erschossen: 52-Jähriger in Salzburg vor Gericht

Der 52-jährige Salzburger bekennt sich am Dienstagvormittag vor dem Geschworenengericht schuldig, seine Ex-Freundin und deren Mutter getötet zu haben. Die Tat sei eine Explosion seiner Emotionen gewesen. Die Staatsanwaltschaft spricht stattdessen von einer "geplanten Hinrichtung".

50 Jahre wurde die Tochter alt, ihre Mutter 76 Jahre. Die beiden Frauen wurden am 5. Mai des Vorjahres im Zuhause der Tochter erschossen. Zuerst ging die Mutter zu Boden, dann wendete sich der Täter seiner ehemaligen Lebensgefährtin zu und schoss auch auf sie. Die Mutter wurde mit drei Schüssen getötet, ihre Tochter trafen kurze Zeit später sieben Schüsse - der letzte davon war ein gezielter Kopfschuss. "Die Tat gleicht einer Art Hinrichtung", sagt Staatsanwältin Elena Haslinger am Dienstagvormittag in ihrem Eingangsplädoyer vor dem Geschworenengericht.



Auf der Anklagebank sitzt der ehemalige Lebensgefährte der 50-jährigen Walserin. Nach vorne gebeugt, die Ellbogen auf dem Tisch vor ihm abgestützt, spricht er in ruhigen Worten von jener Nacht im Mai, in der er das Leben der beiden Frauen auslöschte. Er bekennt sich schuldig, nennt die Tat "furchtbar" und "schrecklich". Als der vorsitzende Richter ihn fragt, warum er die beiden Frauen erschossen habe, sagt er: "Ich habe keine Erklärung, warum ich auf meine Liebe geschossen habe."

Es ist eine der massivsten wie erschütterndsten Bluttaten der vergangenen Jahre, die am Dienstag am Salzburger Landesgericht verhandelt wird. Angeklagt ist ein 52-jähriger einstiger Privatdetektiv: Der in der Stadt Salzburg wohnhafte gebürtige Tennengauer war vor der Verhaftung als Sicherheitsfachkraft tätig.

Zehn Schüsse auf Mutter und Tochter

Der Ex-Detektiv hat seine 50-jährige Ex-Freundin und ihre 76-jährige Mutter mit insgesamt zehn Schüssen getötet. Abgefeuert aus einer Pistole, Marke Glock. Zuvor habe der Mann in der Dunkelheit vor dem Haus seiner Ex-Freundin in Wals auf sie gewartet, sagt er vor Gericht. Kurz vor Mitternacht kam es zum Aufeinandertreffen des Angeklagten und der beiden Opfer im Eingangsbereich des Hauses der Ex-Freundin. Es sei zu einem heftigen Streit gekommen. Die 76-Jährige habe versucht, den Angeklagten aus dem Haus zu werfen, sagt er vor Gericht. "Es ist mir in meinem Leben noch nie passiert, dass jemand so mit mir umspringt, obwohl ich nichts getan habe", rechtfertigt sich der 52-Jährige. Er habe einen "Realitätsverlust" erlitten und deshalb die Waffe gezogen, die er mit sich führte. Schließlich sei der Streit in einer "emotionalen Explosion" und einem "Overkill" gegipfelt, beschreibt sein Verteidiger den Geschworenen den Tathergang.

Nach dem zehnten Schuss - drei auf die Mutter, sieben weitere auf die Tochter - habe der Angeklagte seine Waffe laut Staatsanwaltschaft nachgeladen. Doch er habe zum falschen Magazin gegriffen, ein elfter Schuss ging daneben. Der 50-Jährige sei daraufhin aus dem Haus gestürmt, habe sich in sein Auto gesetzt und sei geflohen. Beide Frauen verbluteten.

Die Polizei stellte den Mann noch in derselben Nacht in der Nähe des Wolfgangsees. Der 52-Jährige hat selbst die Polizei gerufen und die Tat mehrmals in einem 102-minütigen Telefonat mit den Beamten gestanden.

Parallel zur anklagekonformen Verurteilung beantragte die Staatsanwaltschaft seine Einweisung in eine Anstalt für zwar zurechnungsfähige, aber höhergradig geistig abnorme Rechtsbrecher (Einweisung gemäß §21 Abs 2 StGB).

SN/APA/BARBARA GINDL Die Ermittler damals am Tatort in Wals.

Der 52-Jährige und die von ihm getötete Ex-Freundin hatten sich laut Anklage vor rund 20 Jahren in einer Sauna in Freilassing kennengelernt. Ein regelmäßiger Kontakt und eine Beziehung seien erst seit Sommer 2020 bestanden. Die später ebenfalls von ihm erschossene Mutter sowie der Bruder der 50-Jährigen sprachen sich bald offen gegen die Beziehung aus. Der Anklageschrift zufolge empfanden die beiden das Verhalten des Privatdetektivs als aufdringlich und sie befürchteten, er wolle sich an das Vermögen der Tochter bzw. Schwester heranmachen. Außerdem habe die Familie der 50-Jährigen dem Angeklagten vorgeworfen, das Mobiltelefon und das Notebook seiner Ex-Freundin zu überwachen.

Opfer meldete Stalking der Polizei

Den Ermittlungen nach ging die 50-Jährige Anfang 2021 mit ihrem Bruder selbst zur Polizei und gab an, der 52-Jährige stalke sie und sie wolle die Beziehung ruhen lassen. Aktenkundig ist auch, dass er der 50-Jährigen noch am Tattag drei E-Mails geschickt hatte, die unbeantwortet blieben. Er sei am 5. Mai 2021 zunächst in Kitzühel gewesen, da er dort seiner Arbeit als Sicherheitsmitarbeiter bei einem Juwelier nachgegangen sei. In seinen Arbeitspausen habe er dem späteren Opfer immer wieder Nachrichten geschrieben, da sich dieses seit dem Vortag nicht mehr bei ihm gemeldet hatte. Am Abend des 5. Mai sei er schließlich wieder nach Salzburg gefahren, in der Hoffnung, sich auf einem Parkplatz beim Flughafen mit der 50-Jährigen zu treffen. Doch die Walserin sei nicht erschienen, obwohl dies vereinbart gewesen sei, schildert der Angeklagte vor Gericht. Daraufhin sei er zu ihrem Haus gefahren und habe dort auf sie gewartet, bis sie von einem TV-Abend bei ihrer Mutter zurückkehrte. Laut Staatsanwaltschaft hat er an diesem Abend "fünf bis sechs Bier getrunken".

Laut dem neuropsychiatrischen Gerichtsgutachter Peter Hofmann war der Angeklagte zur Tatzeit zwar zurechnungsfähig, er leide aber an einer schweren Persönlichkeitsstörung: Die Tat ähnle einer "Abrechnung, durchgeführt von einem gekränkten, zurückgewiesenen Narzissten". Vom Angeklagten gehe weiter eine große Gefahr aus - eine Anstaltseinweisung sei dringend zu empfehlen.

Der für drei Tage angesetzte Geschworenenprozess wird von Richter Philipp Grosser geleitet. Hinterbliebenen-Anwalt Stefan Rieder vertritt den Bruder bzw. Sohn der Getöteten sowie die Schwester der Mutter. Rieder begehrt für sie 70.000 bzw. 40.000 Euro Teilschmerzensgeld. Der Prozess ist für drei Tage anberaumt.