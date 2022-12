Ex-Mitarbeiterin erhebt schwere Vorwürfe gegen Leiterin einer Salzburger Krabbelstube

Die nun ehemalige Mitarbeiterin wirft der Leiterin einen groben Umgang mit den Kleinen vor. Sie habe Kinder gedemütigt, angeschrien, hart angepackt und teils zum Essen schier gezwungen. Die Leiterin weist alle Anschuldigungen entschieden zurück.

Eine Kindergartenhelferin, die ein Jahr in einer Krabbelstube für Ein- bis Vierjährige in Salzburg gearbeitet hat, erstattete am 9. Dezember bei der Polizei eine brisante Anzeige gegen ihre ehemalige Chefin. Im SN-Gespräch am Donnerstag erneuerte die Ex-Mitarbeiterin die schweren Vorwürfe gegen die Krabbelstubenleiterin:

"In der Zeit, als ich dort arbeitete, hat sie einen sehr groben, militanten Umgang mit den Kindern gepflogen. Die Kleinen wurden wiederholt sehr hart angefasst, sie wurden an den Armen gerissen, einmal wurde ein Bub ...