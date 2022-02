Ex-Mozarteumschef will in Haft Klavier spielen

Musikmanager Siegfried Mauser trat seine Haft in der Justizanstalt Puch an. Der wegen sexueller Nötigung Verurteilte wünscht eine Vollzugserleichterung.

Der wegen sexueller Nötigung verurteilte frühere Rektor des Mozarteum Salzburg und der Musikhochschule München, Siegfried Mauser, befand sich vorige Woche in der Quarantänestation der Justizanstalt Puch. Er absolviere das fünftägige Corona-Aufnahmeprozedere und werde anschließend in die Männerstation, vermutlich in eine Zweierzelle, verlegt, sagt Gefängnisdirektor Dietmar Knebel.

Dann wird der Oberst auch über ein Ansuchen entscheiden, das unter den Häftlingen noch für Gesprächsstoff sorgen wird: Konzertpianist Mauser will in der Haft Klavier spielen. Es würde sich günstig auf seine ...