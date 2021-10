Ex-Pfarrer: "Ich hätte gern eine Pfarrerin in Golling installiert"

Der langjährige Pfarrer und Pfarrprovisor in Kuchl, Golling, Scheffau und Bad Vigaun Gerhard Mühlthaler im Abschiedsgespräch mit den "Tennengauer Nachrichten" über den Zölibat, warum er Pfarrverbände kritisch sieht und wie man dem Priestermangel entgegenwirken könnte.

Als frischgebackener Pensionist kokettiert Gerhard Mühlthaler im TN-Gespräch gern einmal mit dem Alter. In Wahrheit kann er sich aber äußerst detailliert an Namen, Zitate und Ereignisse aus seinen 28 Jahren als Pfarrer in Kuchl, Golling, Scheffau und St. Koloman erinnern. So zum Beispiel auch an seinen Start 1993: "Am 13. September war das, ein Volksschulgottesdienst und am Nachmittag war dann gleich Schusterjahrtag, das war für mich etwas völlig Neues", meint der gebürtige Pinzgauer.

Ebenfalls etwas Neues, aber im ...