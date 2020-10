Ex-Polizeispitzel erhielt in Salzburg wegen Drogenhandels fünf Jahre Haft

Der Prozess barg Brisantes im Hintergrund: Ein 39-jähriger Kosovare, lange V-Mann der Salzburger Kripo, verkaufte laut Urteil Kokain an vier Personen, darunter an einen Bosnier, der angeblich an der Erstellung der Ibiza-Videofalle mitwirkte. Am Freitag wurde der Kosovare am Landesgericht Salzburg schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

SN/apa Symbolbild.