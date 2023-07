Ex-Präsident des Österreichischen Tierschutzvereins kam zum Prozess - und weist Untreue-Vorwurf zurück

Plus

Im dritten Anlauf kam es am Donnerstag am Landesgericht Salzburg endlich zu einer Hauptverhandlung gegen einen nun 75-jährigen ehemaligen Topfunktionär des Österreichischen Tierschutzvereins (ÖTV). Der zuletzt nicht bei Gericht erschienene Ex-Präsident wies entschieden zurück, 660.000 Euro an Vereinsgeldern des ÖTV und einer ÖTV-Tochterfirma zweckwidrig verwendet zu haben. Nach 45 Minuten wurde vertagt - es ist mit einem langwierigen Beweisverfahren zu rechnen.

BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER Der Untreue-Prozess am Landesgericht Salzburg dürfte sich über viele Monate, wenn nicht sogar über Jahre, hinziehen.