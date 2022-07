Ex-Präsident des Tierschutzvereins soll Spenden veruntreut haben: Prozess vertagt

Dem ehemaligen Präsidenten des Österreichischen Tierschutzvereins wird vorgeworfen, etwa 660.000 Euro an Spendengeldern veruntreut zu haben. Am Dienstag hätte er sich vor dem Salzburger Landesgericht verantworten müssen - doch er ist nicht erschienen. Die Staatsanwaltschaft zieht nun eine Festnahme in Betracht.

Am Salzburger Landesgericht hätte sich am Dienstag der ehemalige Präsident des Österreichischen Tierschutzvereins vor einem Schöffensenat verantworten müssen. Doch der 74-jährige Angeklagte ist nicht erschienen - aus gesundheitlichen Gründen, wie sein Verteidiger Klaus Estl sagt. Er legte ein Attest vor, das ein Salzburger Arzt jedoch bereits vor einer Woche ausgestellt hatte. Darin heißt es, dass der Angeklagte "in der nächsten Zeit nicht in der Lage sein wird, Gerichtstermine wahrzunehmen".

Die vorsitzende Richterin Gabriele Glatz sieht das anders. Laut mehreren gerichtlich beantragten Gutachten ist der 74-Jährige verhandlungsfähig. "Der Angeklagte ist nicht ausreichend entschuldigt." Sie pausierte am Dienstag die Verhandlung, um diesen vor Gericht vorzuführen. Die Beamten konnten ihn nicht an seinem Wohnort antreffen, wie die Richterin mitteilte. Rollos und Vorhänge seien zugezogen. Telefonisch war der Angeklagte am Vormittag jedoch zu erreichen. Er teilte der Richterin mit, derzeit "zu Fuß unterwegs zu sein". Wohin, wollte er nicht sagen. Er scheine jedenfalls nicht bettlägerig zu sein, fasste die Richterin zusammen. Die Verhandlung wurde vertagt, die Staatsanwaltschaft überlegt nun, den Angeklagten festnehmen zu lassen.

BMW und Jaguar auch privat verwendet

Dem ehemaligen Präsidenten des ÖTV wird vorgeworfen, den Tierschutzverein sowie eine Tochtergesellschaft um insgesamt 660.000 Euro geschädigt zu haben. Er soll zwischen 2011 und 2018 immer wieder Geld von Vereinskonten vereinszweckwidrig verwendet haben. Er habe Sparbücher an sich genommen und das Geld für seine private Lebensführung verwendet. Der Angeklagte habe mit den Spenden unter anderem seine Wohnung und einen Tiefgaragenstellplatz bezahlt. Er soll auch zwei Autos - einen Jaguar und einen BMW - zweckwidrig genutzt haben.

Zweitangeklagter erschien vor Gericht

Eigentlich hätte die Verhandlung bereits vor 14 Monaten stattfinden sollen. Doch auch für diese ließ sich der Ex-ÖTV-Präsident aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen. Vor Gericht erschienen ist am Dienstag jedoch der Zweitangeklagte in diesem Fall: ebenfalls ein ehemaliger Spitzenfunktionär des Tierschutzvereins. Laut Anklage soll ihm der Erstangeklagte Provisionen in Höhe von 82.200 Euro aus einem Tierschutzprojekt des ÖTV mit einem Lebensmittelkonzern haben zukommen lassen.