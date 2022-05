Ex-SALK-Wohnungen künstlerisch belebt

Die Initiative "SUPER" zeigt ihr größtes Projekt zur temporären Nutzung von Leerständen in Salzburg. Künstler verwandelten Wohnungen in Ateliers.

In mehr als 30 Kleinwohnungen des ehemaligen Personalhauses der Salzburger Landeskliniken (SALK) leben sich Künstler seit Sommer 2021 kreativ aus. Eine Ausstellung in der Stadtgalerie im Zwergerlgarten zeigt nun Werke, die in den Personalhaus-Ateliers geschaffen wurden. Ihre Schöpfer stammen aus den verschiedensten Kunstbereichen wie etwa Malerei, Fotografie, Theatermalerei, Bühnendesign, Druck, Grafik, Installationen, Mixed Media oder elektronische Musik.Die neue Ausstellung hat am 4. Mai ihre Pforten geöffnet und steht noch bis 24. Juni für alle bereit, die sich gerne inspirieren lassen ...