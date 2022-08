Ex-Spitalspfleger soll in Salzburg eine Patientin vergewaltigt haben - teilbedingte Haft

Zwei Jahre teilbedingte Haft, davon sechs Monate unbedingt: So lautete am Donnerstag am Landesgericht Salzburg das nicht rechtskräftige Urteil gegen einen - inzwischen ehemaligen - 37-jährigen Pflegeassistenten eines Salzburger Spitals, dem angelastet wurde, im Jänner 2021 eine Frau vergewaltigt zu haben.

SN/bilderbox Symbolbild.