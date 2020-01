Experimentelle DJ-Musik aus dem Flachgau

Beim zweiten "Fallout Rave" am 24. Jänner in Salzburg stehen auch ein Hallwanger und ein Eugendorfer DJ auf der Bühne.

"Sick N Young", "Killin' Void" oder "Apollion": Die Künstlernamen der am Freitag beim "Fallout Vol. 2" im MARK in Salzburg auftretenden DJs lassen bereits erahnen, dass man in der elektronischen Subkultur gar nicht scharf darauf ist, dem Mainstream zu gefallen. ...