Experte: "Zu viele Hybridautos fahren im Benzinbetrieb"

Im Corona-Lockdown 2020 war Tesla das meistverkaufte Auto. Im Premiumsegment verführen die hohen staatlichen Förderungen auch zu Fehlnutzungen.

Der Absatz von strombetriebenen Fahrzeugen steigt von Jahr zu Jahr. 2019 waren laut Statistik Austria bundesweit 51.800 Hybridfahrzeuge und 29.500 Elektrofahrzeuge unterwegs - Salzburg lag mit 2268 E-Autos an vierter Stelle. Einen regelrechten Pusheffekt verursachte der erste Lockdown: Im März 2020 waren bereits 7,1 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge Elektroautos - und mit dem Tesla Model 3 ein Stromer erstmals das meistverkaufte Auto überhaupt, so der ElectroMobilitätsClub Österreich. Die staatlichen Förderungen waren noch nie so hoch wie jetzt.

...