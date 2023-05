Experten informierten in Seekirchen über regionale Wärme ohne Gas und Öl

Dass die gesteckten Klimaziele in Salzburg derzeit deutlich verfehlt werden, ist kein Geheimnis. Geheizt werde derzeit noch zu 42 Prozent mit fossilen Brennstoffen, so Energieberater David Riedl: "Aber schon mit einer guten Dämmung kann man den Energieaufwand fürs Heizen pro Quadratmeter um zwei Drittel verringern." Als Heizsysteme für Neubauten oder bei Sanierungen kämen Wärmepumpen, Biomassekessel oder Fernwärme infrage. Bei den immer häufiger zum Einsatz kommenden Luftwärmepumpen seien die Schallemissionen zu beachten. "Bei Reihenhäusern wären hier gemeinsame Lösungen vorteilhaft", so Riedl. Eine Bodenheizung sei bei Luftwärmepumpen meist nicht unbedingt notwendig, eine Kombination mit einer Photovoltaikanlage sinnvoll. "So kann man einen Teil des benötigten Stroms selbst erzeugen."

PV-Module nach Süden oder Norden ausrichten

Am effizientesten sei eine Ausrichtung der PV-Module nach Süden, aber auch nach Norden könne man noch mit einer Ausbeute von 70 Prozent rechnen. Eine PV-Anlage würde sich nach zehn bis 15 Jahren amortisieren. Die Größe der Anlage sollte man auf den tatsächlichen Verbrauch abstimmen, meint Riedl. "Man sollte nicht vergessen, das Elektroauto einzurechnen." Förderungen gebe es von Bund, Land und Gemeinden. Besonders attraktiv bei Sanierungen sei die Wohnbauförderung. Die Materie rund um Förderungen sei kompliziert, aber es lohne, sich einzuarbeiten, da es um viel Geld gehen könne. Für David Riedl ist klar: "Wenn wir die Klimaziele nur annähernd erreichen wollen, müssen wir jetzt handeln."

Trend zu kleinen, dezentralen Wärmenetzen

Auf viel Interesse bei den Besucherinnen und Besuchern des Abends stießen die Ausführungen von Michael Schneeberger, der von einem Trend zu kleinen, dezentralen Wärmenetzen im Siedlungsbereich berichtete. "Nahwärme aus Biomasse wird immer attraktiver. Von Mikronetzen spricht man bei weniger als zehn Abnehmern", so Schneeberger. Es gebe bereits Lösungen mit Energiecontainern mit Pelletsheizung, die mehrere Häuser versorgen. Für größere Siedlungen seien Nahwärmenetze sinnvoll.

Nahwärme als Gemeinschaftsprojekt

"Solche Projekte müssen wirtschaftlich sein, man muss die Machbarkeit prüfen und auch, wie viele Nachbarn für einen Nahwärmeanschluss bereit sind", so Schneeberger. Ein Klassiker sei, dass sich mehrere Landwirte zu einer Genossenschaft zusammenschließen und die Anlage betreiben, aber es gebe auch darauf spezialisierte private Anbieter. In der Diskussion wurde deutlich, dass Anrainer einer großen Siedlung wie am Weinberg in Seekirchen mit einer Initiative für eine Nahwärmeversorgung nicht alleingelassen werden sollten. "Am Weinberg ist sicher ein eigenes Projekt denkbar, der Einzelne ist aber überfordert. Die Gemeinde müsste ihr Know-how zur Verfügung stellen", meint Alois Federsel, selbst ein Anrainer am Weinberg. Hilfreich sei jedenfalls, wenn die Initiative von einer Anwohnergruppe an die Gemeinde herangetragen würde.

Irene Bäuchler informierte, dass eine Machbarkeitsanalyse für die Wärmeversorgung von Seekirchen vom SIR (Salzburger Institut für Raumordnung) demnächst vorliegen müsste.