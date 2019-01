Explosion in Hof: 20-Jähriger auf Intensivstation

Bei Vorbereitungen für Silvester in Hof wurden ein Pyrotechniker und zwei Helfer verletzt. Zwei Ursachen für das Unglück stehen im Raum.

Es hätte ein großes Spektakel für die gesamte Nachbarschaft werden sollen: Am Silvestertag bereitete ein 28-jähriger Mann aus Hof gemeinsam mit mehreren Helfern in einer Garage eines Privathauses ein großes Feuerwerk vor. Was genau schieflief, muss erst ermittelt werden. Klar ist derzeit nur, dass es am Montag gegen 14.30 Uhr zu einer Explosion in der Garage kam.