Explosionsgefahr in St. Veit, Cobra entschärfte brennende Gasflasche mit Schüssen

Wegen hoher Explosionsgefahr mussten zahlreiche Straßen, Wege und die Bahnstrecke gesperrt werden.

In einem Autohaus in St. Veit kam es am Donnerstag zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Cobra. Eine Gasflasche war in Brand geraten, worauf die Mitarbeiter eine ganze Flaschenbatterie ins Freie brachten und die Einsatzkräfte alarmierten. Die Feuerwehren St. Veit und Schwarzach rückten aus, evakuierten die Firma und angrenzende Häuser, sperrten Straßen und die Bahnstrecke. "Das war aufgrund der Explosionsgefahr unumgänglich", sagt der St. Veiter Feuerwehrkommandant Gerhard Öhlinger. Insgesamt seien rund 70 Kräfte im Einsatz gewesen. Erst habe die Feuerwehr die Flasche mit Wasser gekühlt, danach ein Beamter der Cobra mit Leuchtspurmunition Löcher in die Flasche geschossen. "So konnte das Gas entweichen und kontrolliert verbrennen", sagt Öhlinger. Die Feuerwehr habe schon einmal einen solchen Fall in einem anderen Autohaus im Ort gehabt.