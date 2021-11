Expressbrief seit einem Monat unterwegs

Eine Bankomatkarte für eine Salzburger Schülerin kam nie in den USA an. Die Post verweist auf die schwierige Situation durch die Corona-Pandemie.

Wo befindet sich der Brief mit der Sendungsnummer RM 95 267 5555 AT, eingeschrieben und "express" aufgegeben in 5020 Salzburg am 28. Oktober 2021? Diese Frage dürfte wie so vieles ungelöst in den Annalen der Pandemie untergehen.

Die Sendung enthielt eine neue Bankomatkarte für eine Gastschülerin aus Salzburg, die in Nashville, Tennessee, gerade ein Semester an einer Highschool verbringt.

Doch die 16-jährige Magdalena Braun (Name geändert) hat bis heute keinen Zugang zum Taschengeld, das ihre Mutter ...