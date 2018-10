Extrembergsteiger Sigi Brachmayer tödlich verunglückt

Der Pongauer Kletterer Sigi Brachmayer ist am Donnerstag im Tennengebirge in den Tod gestürzt.

Die Polizei bestätigte auf Anfrage den tödlichen Unfall. Noch in der Nacht rückten Bergrettung und Alpinpolizei aus, um nach dem Pongauer zu suchen. Der Bergsteiger dürfte allein unterwegs gewesen sein und im Bereich des Rauchecks tödlich verunglückt sein. Bergretter aus Werfen fanden Brachmayer in den Nachtstunden. Am Freitagvormittag wurde der Leichnam geborgen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.

Brachmayer war Veranstalter der Altenmarkter Alpintage und aktiver Bergretter. Der Ortsstellenleiter von Altenmarkt, Thomas Gotthardt, gibt sich in einer ersten Stellungnahme tief betroffen: "Wir alle trauern sehr um Sigi, der ein offener, lebenslustiger Mensch war. Im Mittelpunkt seines Lebens stand immer der Bergsport, er lebte diese Leidenschaft, sei es bei Skitouren oder beim Klettern. Er steckte mit seiner Energie alle Freunde an. Seine Leidenschaft übertrug er auch auf andere Menschen, nahm diese mit in die Berge und begleitete so den einen oder anderen Bergsteiger bei seinen ersten Kletter- Ski- oder Bergtouren.

Sigi war in Kletter- und Bergsportkreisen bestens vernetzt, lernte auch durch seine "Alpintage" viele Extrembergsteiger persönlich kennen und pflegte die Freundschaft mit diesen. Er war ein Kamerad, der stets bereit war zu helfen, ein offener und quirliger Mensch, der selten ruhig sitzen konnte. Geselligen abendlichen Runden, am besten nach einer schönen Bergtour, war Sigi nie abgeneigt."

Brachmayer verlor 2015 zwei seiner engsten Freunde, als die Pongauer Kletterer Albert Precht und Robert Joelli bei einem Unfall in Kreta ums Leben kamen.

Quelle: SN