Extreme Raser: Beschlagnahme der Pkw soll bald möglich sein

Verkehrsministerium kündigt Novelle zur StVO an. Wer ist eine extremer Raser? Wer im Ortsgebiet um 60 km/h oder auf Freiland-Strecken um 70 km/h zu schnell unterwegs ist. Die strengeren Regeln könnten im ersten Halbjahr 2023 kommen.

Kann die Polizei die Autos von extremen Rasern beschlagnahmen? Was beispielsweise in Italien schon lange gang und gäbe ist, ist in Österreich (noch) nicht möglich. Die Juristen im Verkehrsministerium in Wien tüfteln aber an einer Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO), die den Kampf gegen extreme Raser erleichtern soll.

In letzter Konsequenz kann das Auto auch dauerhaft weg sein

Was ist ein extremer Raser? Eine Beschlagnahme soll künftig dann möglich sein, wenn der Lenker im Ortsgebiet um 60 ...