Extremwinter verlangte Autobahnteam alles ab

An den Bildschirmen in der ASFINAG-Zentrale in St. Michael ging es bei den Einsatzkommandos um jede Minute. Das Räumteam stieß an Grenzen.

Wenn ein erfahrener Autobahnmeister wie Bernd Essl aus St. Michael von einem "nie da gewesenen Einsatz" für sein Team spricht, dann verdeutlicht das die Wucht, mit der Frau Holle im zu Ende gehenden Winter den höchstgelegenen Abschnitt der Tauernautobahn beglückte: "Meine Leute haben Großartiges geleistet. Wenn du zwölf Stunden ,auf dem Bock' sitzt, jeden Tag mit allem ausrückst, was dir zur Verfügung steht, dann stößt du an Grenzen. Dabei haben wir uns in den brutalen Jännertagen sogar Personal und Gerät aus Kärnten geliehen. Wenn so ein 40-Tonner-Lkw quer steht und es schneit ununterbrochen, dann brauchst du oft auch Nerven wie Drahtseile. Der 14. Jänner, ein Montag, war der verrückteste Tag des Winters und meiner Berufslaufbahn."

Am Sonntag zuvor rollte die Lkw-Lawine ab 22 Uhr aus der verpflichtenden Pause los und es schneite wie selten zuvor.

In der ASFINAG-Zentrale in St. Michael laufen die Bilder von 600 Kamerastationen der Tauernautobahn zwischen Salzburg und Gmünd zusammen. Dort saß Essl mit seinen Experten tage- und nächtelang, um alles zu beobachten und rasch reagieren zu können: "Ab und zu waren wir mit vier Lkw-Abschleppwagen im Einsatz. Wenn die Lkws mit Sommerreifen und falsch beladen unterwegs sind, dann wird es eng. Auch viele Autofahrer überhören Hinweise und fahren, bis es nicht mehr geht. Das Verständnis bei einheimischen Autofahrern für Stau oder Sperren ist zum Glück wesentlich größer als in manch anderen Teilen Österreichs. Da hätten wir sonst wohl gleich die Medien vor Ort."

Brückensanierungen im Liesertal stehen an

Froh ist der Autobahnmeister, dass die Baustellen im Lungau deutlich weniger werden - wenn im Laufe des Jahres die Lärmschutzbauten im Großraum Zederhaus fertig sind. Dann stehen in erster Linie Brückensanierungen Richtung Süden (Liesertal) auf dem Programm. In einigen Jahren wird die Tunnelsanierung wieder die Abschnitte in Salzburg beeinträchtigen.

Essl: "Im Zuge der Lärmschutzbauten wird das Areal um die Tankstelle bei Zederhaus in Richtung Süden zeitgemäß gestaltet, speziell für Wohnmobile und Lastwagen. Lkw-Plätze entlang der Autobahn können wir nicht genug haben. Da gibt es aber doch viele Befindlichkeiten - ob von Naturschutz, Grundbesitzern und dergleichen. Uns geht es um beste Qualität für all unsere Kunden. Da und dort sind uns aber leider die Hände gebunden." Zum Kundenservice zählt, speziell im Sommer, die Stauzeit-Reduzierung. Deshalb wird beispielsweise das Straßenareal vor der Mautstelle in St. Michael bald vergrößert. 2600 Fahrzeuge können maximal durch den zweispurigen Tauerntunnel pro Stunde in eine Richtung geschleust werden.

2600 Fahrzeuge sind das Maximum





Durch eine kontinuierlichere Anfahrt der Fahrzeuge zur Mautstelle kann man die Abfertigungszahlen erhöhen. Deshalb wird auch das System der Hinweisschilder verbessert. Die digitale Streckenmaut (Videomaut) funktioniert bei allen Spuren.

Der Rückstau wird an vier ausgewählten Wochenenden wieder in die Galerie Oberweisburg gestattet, um Staus vor den Tunneln in Richtung Süden zu vermindern und die kontinuierliche Anfahrt zur Mautstelle zu verbessern. Essl: "Wir möchten die Kunden auf der Autobahn halten. Navigationssysteme, die über Staus berichten, führen zu ,Umfahrungen' und Staus auf dem untergeordneten Straßennetz. Europaweit wäre es höchst sinnvoll, wenn man sich hinsichtlich der Sommerferienregelung zusammensetzt, um die ,heißen Fahrtage' zu verringern."