Fachhändler mit Gespür für Kundenbedürfnisse

Zuerst kam das Medizinstudium, dann der Wunsch, in der Finanzwelt Fuß zu fassen. Schließlich wurde doch der Haushaltselektronikhandel daraus.

Von vornherein absehbar war es nicht, dass Wolfgang-Christian Ziegler in die Fußstapfen seines Vaters tritt und das Geschäft "Musik und Technik" in der Aigner Straße übernimmt. Denn nach der Matura im Borromäum hat er in Innsbruck Medizin studiert, drei Jahre lang. "Ich bin auch recht gut weitergekommen, aber es hat sich dann nicht mehr richtig angefühlt. Ich wollte dann auf Finanzdienstleister umsatteln, habe aber gemerkt, dass da hauptsächlich Produkte verkauft werden, die gut für mich gewesen wären und nicht für ...